(Görüntülü Haber) Burdur'da ders zili çaldı

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) BURDUR\'da 268 okul ve 2 bin 544 derslikte, 3 bin 789 öğretmen ve 43 bin öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı başladı. Burdur\'da 2017- 2018 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Yardım Sevenler Derneği İlkokulu\'nda düzenlenen törene Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Törende konuşan Vali Şerif Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Burdur\'un eğitimin başkenti olarak adlandırıldığını belirten Vali Yılmaz, Bu başarıyı sürdürmek, eğitimde marka kent imajını devam ettirmek için öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte yeni bir eğitim öğretim yılının başlangıcındayız. Öğrencilerimizin derslerde gösterecekleri başarının yanında, Atatürk\'ün söylediği \'Okul genç beyinlere insanlığa saygıyı, millete ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir\' sözlerinden yola çıkarak vatanına, bayrağına, cumhuriyetine bağlı, milli ve manevi değerlere sahip, insani değerleri benimseyen bireyler olarak yetişmesi en büyük arzumuz. Bunu gerçekleştirmek için okul, aile, öğrenci işbirliği şart dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, insan olmanın temel şartının eğitim olduğunu vurguladı. Bayram, İyi bir insan, vatandaş olmak çevresine ve insanlığa faydalı bireyler olarak hizmet etmek ancak ve ancak eğitimle mümkündür diye konuştu. Öğrencilerin şiir okumasının ardından protokol üyeleri tarafından zeka oyunları sınıfının açılışı yapıldı. Burdur\'da bu yıl 268 okul ve 2 bin 544 derslikte 3 bin 789 öğretmen ile 43 bin öğrenci eğitim öğretim görecek.