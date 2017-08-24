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(Görüntülü Haber) BURDUR'DA ASAYİŞ UYGULAMASI

Haber-Kamera Mesut MADANBURDUR,(DHA)'TÜRKİYE Huzur' uygulaması kapsamında Burdur'da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından uygulama yapıldı

24 Ağustos 2017 13:48

Haber-Kamera Mesut MADANBURDUR,(DHA)\'TÜRKİYE Huzur\' uygulaması kapsamında Burdur\'da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Göl Polis Lojmanları önü, Karasenir Kavşağı, Organize Sanayi Kavşağı ve Otogar Kavşağı\'nda yapılan denetimlerde yolcuların kimlikleri kontrol edildi, otomobillerin bagajları arandı. Umuma açık yerlerde yapılan kontrollerde de 297 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Burdur\'da dün göreve başlayan Emniyet Müdürü Arif Çankal da kentteki ilk görev gününde uygulama yapan ekipleri denetledi. Uygulama noktalarını gezen Emniyet Müdürü Arif Çankal, grup amirlerinden bilgi aldı.

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