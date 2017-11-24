(Görüntülü Haber) Burdur'da acemi erler yemin etti

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da, 19974 tertip birinci kademe, 369\'uncu kısa dönem acemi erler için yemin töreni düzenlendi. 58\'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı Binbaşı Maruf Kışlası\'ndaki törene Vali şerif Yılmaz, 58\'inci Piyade Alayı ve Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Hasan Okyar ile asker aileleri katıldı. Alay sancaklarının yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra 19974 tertip 1\'inci kademe 3119 acemi erler, 369\'uncu kısa dönem 369 acemi erler ve 18 sözleşmeli er yemin etti. Törende, acemi erler adına yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından kışlaya ilk katılan erler ile askerlik görevlerini Burdur 58\'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı\'nda yapmış asker yakınlarına protokol üyeleri tarafından katılım belgeleri ve hediyeleri verildi. Tören, Piyade Marşı ve Zırhlı Birlikler Marşı\'nın okumasından sonra tören geçişiyle tamamlandı.