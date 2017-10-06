(Görüntülü Haber) Burdur il koordinasyon toplantısı

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR\'da İl Koordinasyon Kurulu 4\'üncü dönem toplantısı Vali Şerif Yılmaz başkanlığında yapıldı. İl Özel İdaresi Meclis salonundaki toplantıya Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Şerif Yılmaz, yapılan yatırımların tekrar değerlendirmesi, varsa eksiklik, aksaklık, koordinasyonu gerektiren hususların değerlendirileceğini söyledi.2017 yılı programı kapsamında kentte 357 projenin yer aldığına işaret eden Vali Yılmaz, \"Bu projelerden 76\'sı yıl içinde tamamlandı. 281\'i devam etmekte. 357 projenin toplam bedelinin 2 milyar 360 milyon 27 bin 799 TL\'dir. Önceki yıllarda yapılan harcama 512 milyon 336 bin 879 TL olup, 357 projeye bu yıl ayrılan ödenek miktarı 482 milyon 8 bin 844 TL\'dir\" dedi. Ödeneğin 310 milyon 315 bin 504 TL\'sinin harcandığına değinen Şerif Yılmaz, \"Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 65\'dir. Bu günlerde özellikle yatırımların hızlandığı bir dönemde inşallah yılsonuna kadar bir aksaklık olmadan tamamlamış oluruz. Yine yerel yönetimlerimizde 82 projemiz devam ediyor. Proje bedelleri toplamı 325 milyon 425 bin 111 TL. Önceki yıllar harcaması 56 milyon 213 bin 679 TL, 2017 yılında 82 projeye ayrılan ödenek ise 144 milyon 723 bin 325 TL\'dir. 2017 yılında bu ödenekten 52 milyon 887 bin 442 TL\'lik bir gerçekleşme var\" diye konuştu. Vali Yılmaz\'ın konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların müdürleri de birer sunum yaptı.