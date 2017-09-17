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Spor

(Görüntülü Haber) Burdur Gölü'nde Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) Burdur'da düzenlenen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası 9 ülkeden 43 sporcunun katılımıyla yapıldı

17 Eylül 2017 16:40

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) Burdur\'da düzenlenen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası 9 ülkeden 43 sporcunun katılımıyla yapıldı. Burdur Belediyesi\'nin düzenlediği Göl Festivali kapsamında Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası\'nın ikinci ayağı Burdur Gölü\'nde gerçekleştirildi. Şampiyonada Türkiye, Rusya, KKTC, Finlandiya, Güney Kore, Hollanda, Kolombiya, Kazakistan ve Tayland\'dan 43 sporcu mücadele etti. Burdur Belediye Başkanı CHP\'li Ali Orkun Ercengiz, \"Bu yıl Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası\'nın üçüncüsünü düzenliyoruz ve ikinci ayağına ev sahipliği yapıyoruz. Asıl amacımız kuruyan Burdur Gölü\'ne dikkati çekmek. Uluslararası olan bu katılım bizim için heyecan verici. Amacımıza ulaşmada ne denli başarı elde ettiğimizi görüyoruz. Gelecek yıllar daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Burdur Gölü\'nün kurumaması için yetkililere sesimizi duyurmak asıl hedefimiz ve amacımız\" dedi. Şampiyonaya Güney Kore\'den katılan 24 yaşındaki Da Yeob Kim, \"Burdur çok güzel. Göl çok güzel, flyboarda uygun ama çok derin değil, çok sığ\" diye konuştu. Kazakistan\'dan katılan Dina Yurievna, flyboardın göl için güzel bir spor olduğunu söyledi. Şampiyonada Su Jeti Open Pro kategorisinde Kaan Şanver birinci, Serkan Kokol ikinci, Hakan Akgün üçüncü, Stock Pro 179 BG kategorisinde Mert İkiz birinci, Hakan Akgün ikinci, Hayri Yorgancı üçüncü, Stock Pro 180 Bg ve Üzeri kategorisinde Serkan Kokol birinci, Kahraman Aktaş ikinci, Bekir Uslu üçüncü oldu. Kadınlar su jetinde Zeynep Daştan birinci, Şenay Cankurt ikinci, Yasemin Usta üçüncü oldu. Flyboard erkeklerde Kahraman Aktaş birinci, Uğur Piro ikinci, Bekir Uslu üçüncü sırada yer aldı. Flyboard Burdur Kupası\'nda ise Tayland\'dan Suksan Tongthai birinci, Kahraman Aktaş ikinci, Kolombiya\'dan Daniel Guerra üçüncü oldu.

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