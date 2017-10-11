(Görüntülü Haber) Burdur atış poligonu tamamlandı

Mesut MADANBURDUR, (DHA) BURDUR\'da göl manzaralı atış poligonu tamamlanarak hizmete girdi. Poligonu inceleyen Vali Şerif Yılmaz, tüfekle trap atışı yaptı. Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Burdur- Fethiye karayolu yanında 15 trap makinesi bulunan ve 20 dönüm arazide yapımı tamamlanan atış poligonunda inceleme yaptı. Vali Yılmaz\'a Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran tarafından bilgi verildi. Vali Yılmaz, göl manzaralı atış poligonunda ulusal ve uluslararası yarışmaların yapılabileceğini belirtti. Yılmaz, Atış poligonumuzla ilgili eksikleri tamamladık. İnşallah bundan sonra trap atışlarının yapılabileceği ve yurt içi müsabakalarının da düzenlenebileceği makine teçhizatına sahip poligona kavuşmuş olduk. Bundan sonra isteğimiz, arzumuz vatandaşımızdan silah atmak isteyenlerin, özellikle tüfek atmak, atış yapmak isteyenlerin gelip nizami bir şekilde burada arkadaşlarımızın nezaretinde, hocalarımızın nezaretinde atışlarını yapmalarıdır. Bunu neden söylüyorum, özellikle av sezonu dışında kaçak avcılığa gitmemeleri, bunun yanında da değişik yerlere uygunsuz yerlere nişan almak üzere özellikle trafik levhalarına atış yapıldığını görünce insan üzülüyor. Atış yapmak isteyenler gelip bu alanı kullanabilirler. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah burası uzun süreli atış alanı olarak kullanılır. Türkiye\'de benzeri olmayan bir yer. Göl manzaralı ve yeşilin içerisinde bir atış poligonunda kavuşmuş olduk dedi. Burdur Merkez Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Lütfi Türe, Vali Yılmaz\'a atış poligonunun yapımındaki katkılarından dolayı teşekkür etti. Vali Yılmaz daha sonra Denizli Valisi Hasan Karahan, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Burdur İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Genel Sekreteri Servet Olpak ile birlikte atış poligonunda trap atışı yaptı.