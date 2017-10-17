(Görüntülü Haber) Burdur Amatör Spor Haftası'nda ödüller verildi

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) Burdur\'da 9-15 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası\'nın kapanış ve ödül töreni yapıldı. Amatör Spor Haftası\'nın kapanışı dolayısıyla Gençlik Merkezi\'nde düzenlenen törene Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım, sporcular ve antrenörler katıldı. Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım, başarılı sporcuları teşvik etmek, onları onore etmek amacıyla ödül töreni düzenlediklerini söyledi. Vali Şerif Yılmaz da Bugün itibarıyla ilimizde 62 kulübümüz var. İl geneli sporcu sayımız 5 bin 287, faal sporcu sayımız 2 bin 954, toplam lisanslı sporcu sayımız 2 bin 643 ancak bu sayı az. Bunun artması, sporun geliştirilmesi ve tabana yayılması lazım. Özellikle geçen yıl yaz spor okulları açılışında da ifade ettim, sporun desteklenmesi bakımından en küçük sporcularımıza varıncaya kadar destek olmaya çalıştık. Çocuklarımızın yazın boş zamanlarında spor okullarında kendi istedikleri branşlarda spor yapsınlar istedik ki, başarılı çocuklarımızı buralarda tespit edip geliştirilmesini sağlayalım. Bugün bu yardımlardan 39 kulüp istifade etmiş olacak. Bunun dışında ödül alacak sporcularımız var. Bugün burada spora destek olan kurum ve kuruluşlarımız var. Onlara teşekkür ediyorum. Herkes elinden geldiğince spora destek verirse sonuç alabiliriz dedi. Konuşmaların ardından Vali Yılmaz 13-15 Ekim tarihleri arasında Muğla\'nın Ortaca İlçesi\'nde yapılan Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası\'nda dünya şampiyonu olan üç milli güreşçiyle branşlarında ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.