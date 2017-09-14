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(Görüntülü Haber) Bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden işçiye bir maaş ödül

MERSİN, (DHA) MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bulduğu cüzdanı sahibine ulaştıran ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Aydıncık İlçesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Hüseyin Ebeli'e bir maaş ikramiye verdi

14 Eylül 2017 19:24

MERSİN, (DHA) MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bulduğu cüzdanı sahibine ulaştıran ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Aydıncık İlçesi\'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Hüseyin Ebeli\'e bir maaş ikramiye verdi. Temizlik görevlisi Hüseyin Ebeli, geçtiğimiz günlerde çalıştığı sırada Karatepe mevkiinde D-400 karayolu civarında bulduğu cüzdanı bağlı olduğu koordinasyon birim sorumlusuna getirdi. Pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı, öğrenci kartı ve 20\'ye yakın kredi kartı ile 150 TL\'ye yakın paranın bulunduğu cüzdan, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na teslim edildi. Yapılan araştırma sonucu sahibine ulaştırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da, işçi Hüseyin Ebeli\'yi göstermiş olduğu insani davranıştan dolayı bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi.

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