(Görüntülü Haber) Buğday filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu üniversiteli gençlerle buluştu

İSTANBUL, (DHA)- YÖNETMEN Semih Kaplanoğlu İbn Haldun Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Üniversiteliler önce Kaplanoğlu\'nun son filmi \"Buğday\"ı izledi ardından filmle ilgili merak ettikleri soruları Kaplanoğlu\'na sordu.

İbn Haldun Üniversitesi tarafından bir alışveriş merkezinin sinema salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluşan Semih Kaplanoğlu son filmi Buğday\'a dair merak edilen tüm soruları cevapladı. Filmi ilgiyle izleyen öğrenciler gösterim sonunda filme dair sorularını Kaplanoğlu\'na yöneltti.

\"GİDİŞATTAN MEMNUNUM\"

Türkiye\'deki sinemalarda bir dağıtım sorunu olduğunu söyleyen Kaplanoğlu, \"Bu sorun bazı filmler için seyirciye ulaşma konusunda zorluklar yaratıyor. 81 ilde birden vizyona girmek bir film için çok önemli. Buğday filmi de İstanbul, Ankara ve İzmir\'den sonra diğer şehirlere yavaş yavaş ulaşmaya başlayacak. Seyirci ve basında gelen tepkiler çok olumlu. O açıdan ben gidişattan memnunum\" dedi.

\"GENÇLERİN GÖRÜŞLERİ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ\"

Gençlerle yapılan her buluşmanın ve kurulan her ilişkinin kendileri için bir tazelenme olduğunu dile getiren Kaplanoğlu, \"Onların filmle ilgili düşüncelerini çok önemsiyorum. Belki de Buğday onların film yapma umutlarını tazeleyecek. Çünkü Türkiye\'de çok örneğine rastlamayacağımız bir yapısı var. O yönden bu tür görüşmeler iki taraf için de çok önemli\" diye konuştu.

Kaplanoğlu son olarak bu alanda ilerlemek isteyen öğrencilere, \"Dünya ve Türk sineması, kendi kültürel değerleri ve dünyada olup bitenler hakkında çok okumalı ve iyi gözlem yapmalılar\" diyerek tavsiyede bulundu.