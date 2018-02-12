(Görüntülü Haber) Bucak'ta TOKİ konutları için kura çekildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'un Bucak ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çamlıca Mahallesi\'nde yaptırılan 3\'üncü Etap 153 konutun kura çekimi yapıldı. Recai Tosyalı Düğün Salonu\'nda yapılan kura çekimine Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin ile hak sahipleri katıldı. Törende konuşan Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Sezgin, \"Dünyada mekan, ahirette iman diyoruz. Herkesin sıcak bir yuvası olsun. Herkes sıcak yuvasında huzur buluyor. TOKİ Türkiye\'de milyonlarca konut yaptı. Bucak şehirleşiyor. Bucak daha iyi, modern konutlara sahip oluyor\" dedi. Törende konuşan Vali Şerif Yılmaz, \"Hak sahibi vatandaşımıza hayırlı olsun. Allah evi olmayanlara da nasip etsin. 2005\'ten bu tarafa Bucak ilçemizde TOKİ tarafından yaptırılan konutlarımız hak sahiplerine veriliyor. 4\'üncü etap talep toplama işlemleri devam ediyor, Bucak gelişiyor. Bucak\'ta ihtiyaç var. Bucağın gelişmesi için vekillerimizle beraber elimizden gelen gayreti gösteriyoruz\" diye konuştu. Hak sahiplerinden mermer işçisi Ferhat Yaman (39), \"Kirada oturuyorduk. TOKİ sayesinde kendi evimizde oturacağız, çok mutluyum\" dedi. Özel bir şirkette işçi olarak çalışan Yahya Arıcan (40), \"Sobalı evde oturuyordum. Kendime ait doğalgazlı evim oldu. Çok mutluyuz. Allah olmayan herkese nasip etsin\" diye konuştu. Burcu Kuzgun \"Kirada oturuyoruz. Eşim yazılmıştı şimdi kendi evimizde oturacağız. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" dedi. Mehmet Duran da \"TOKİ projesini büyük sevinçle karşıladık. Çok mutluyuz ve heyecanlıyız\" diye konuştu. Konuşmaların ardından hak sahibi vatandaşlar kuralarını çekerek evlerini belirledi.