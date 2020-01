(Görüntülü Haber) 'Bu yıl 400 bin tonun üzerinde beyaz et ihracatı gerçekleşecek'

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - BEYAZ Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği (BEST-BİR) Derneği Başkanı Sait Koca, bu yıl sonu itibariyle 400 bin tonun üzerinde beyaz et ihracatı gerçekleşeceğini söyledi. Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'nde yapılan 10\'uncu Gıda Mühendisleri Kongresi\'ne katılan BEST-BİR Başkanı Sait Koca, beyaz et sektörünün 5 milyar dolar civarında cirosu olduğunu, doğrudan 600 ile 700 bin kişiye istihdam alanı açtığını söyledi. Beyaz et sektörünün devamlı büyüdüğünü ve bu yıl da tahmini olarak yüzde 10 büyüme gerçekleşeceğini belirten Koca, \"Kanatlı sektörünün 2025 yılında şu andaki üretiminin yüzde 50-60 civarında artmasını hedefliyoruz. Bu bizim tamamen sektörün kendi çabalarıyla olacak. Devlet elimizden tutarsa bu rakamı çok çok daha yükseklere çıkarabilecek potansiyele sahibiz\" dedi. \'BEYAZ ET ÜRETİMİ ARTIYOR\' Türkiye\'nin kırmızı et üretiminde sıkıntı yaşadığını, ancak beyaz etin bir koz olduğunu aktaran Koca, \"Gerek piliç eti, gerek hindi eti geleceğin ürünleri olacak. Dünyada da kanatlı et üretimi sürekli artıyor. 2015 yılı itibariyle en fazla üretilen et konumuna geldi. Bu sadece Türkiye\'ye has değil, bütün dünyada da benzer gelişmeler var. Sektörün yeni yatırımlar yaparak büyümesini önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğini düşünüyoruz\" diye konuştu. HEDEF JAPONYA PAZARI Devletten kendilerine ihracat imkanı sağlayarak destek olmasını beklediklerini kaydeden Koca, \"Devlet yardımcı olsun derken, devletten hiç para istemedik, parasal destek istemedik. Çünkü devletin parayı harcayacağı, vereceği yerler başka, bizler değiliz. Ama elimizden tutma şu anda nedir? Japonya\'ya ihracat pazarını açtı. Bunu bakanlıklar açıyor, resmi otorite yapıyor. Bu bize bir katkıdır. Biz birkaç sene içinde belki o pazarda çok büyük pay almayı hedefliyoruz\" dedi. 400 BİN TONDAN FAZLA İHRACAT Beyaz et sektöründe ihracatın arttığını belirten Sait Koca, \"Bu yılki beklentimiz de ihracatımız da yüzde 20\'nin üzerinde bir artış. İlk 10 ay itibariyle geçen yılın rakamını geçmiş durumdayız ihracatta da. Burada tabi enteresan bir durum var, Türkiye kırmızı et ithal ediyor ama beyaz et de ihraç ediyor. Bu yıl sonu itibariyle ciddi miktarda, 400 bin tonun üzerinde beyaz et ihracatı gerçekleşecek\" diye konuştu. \'AB\'Yİ UNUTALIM, BAŞKA İŞLERE BAKALIM\' Sektörün şu sıralarda ağırlıklı olarak Irak\'a ihracat yaptığını, Rusya\'yla üst seviyede yapılan görüşmelerde ihracat izni çıktığını aktaran Koca, halen sağlık raporları Rusya tarafından onaylanmadığı için ihracata başlanılamadığını vurguladı. Rusya\'yı ciddi bir pazar olarak görmediklerini belirten Sait Koca, AB\'nin ise Türkiye\'den ithalatı tamamen siyasi nedenlerle yapmadığını anlattı. BEST-BİR Başkanı Sait Koca şunları söyledi: \"AB maalesef, neredeyse 15 seneye ulaştı, çok çaba gösterdik, tamamen siyasi ayaklı nedenlerle olmadı. Artık diyoruz ki, \'AB\'yi unutalım. Başka işlere bakalım.\' Çünkü biz AB\'nin ithalat yaptığı ülkelerin 2 katı, 3 katı kalitedeyiz. AB\'nin de çok çok üzerinde kalitede üretim yapıyoruz. Buna rağmen basit basit bahanelerle izin vermiyorlar. Siyasi kaynaklı ama teknik bir şey buluyor. Bu sefer bu diyor, daha sonraki başka bir şey diyor.\"