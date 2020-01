(Görüntülü Haber) Bu köy okulunda kemancı yetişiyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, daha önce köy statüsündeki mahallede bulunan okulda eğitim alan çocuklar, okul sonrası her gün 4 saat keman eğitimi alıyor. Kepez ilçesine bağlı, kırsal kesimdeki Duacı Mahallesi\'nde Eczacılar İlk ve Ortaokulu\'na giden öğrenciler, ilk kez tanıştıkları kemanı ellerinden düşürmez oldu. Okul aile birliği üyeleri, çocukların sanatsal etkinliklerde eğitim alması için okula başvurdu. Müzik öğretmeni olmayınca okul yönetimi Antalya Halk Eğitim Merkezi\'nden destek istedi. Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkcı, keman eğitmeni Tülin Gök\'ü bu okulda eğitim vermesi için görevlendirdi. Küçük elleriyle kemanı sıkıca kavrayan 11-13 yaşındaki 20 çocuk, okul çıkışında her gün 4 saatlik kursa aksatmadan devam ediyor. \"BURADAKİ POTANSİYELİ HİÇBİR YERDE BULAMADIM\" Keman eğitmeni Tülin Gök, başlangıçta ne olacağını bilmediğini, çok az öğrenci ile eğitime başladıklarını anlattı. Okul yönetimi ve ailelerin kendilerine destek olduğunu kaydeden Gök, “Bir köy okulunda bir şeyler oluyorsa, orada idealist düşünen birileri vardır\" dedi. İlk 2 ayda hemen sonuç aldıklarını ve çocukların öğrenmeye başladığını kaydeden Gök, şöyle konuştu: \"Özel dersler de veriyorum ama buradaki potansiyeli hiçbir yerde bulamadım. Burada öğrenci bacağıma yapışıyor ve \'Bana göster\' diye tepemden ayrılmıyor. Denemek için başlamıştık. Yaz tatilinde bile kursları bırakmadılar. Keman, diğer müzik aletlerine göre daha pahalıdır ve buradaki ailelerin gelir seviyesi de yüksek değil. Buna rağmen her aile çocuğuna keman aldı. Küçük bir orkestra oluşturduk. Keman, zor çalınan bir enstrüman ve öğrenmesi de zordur. Bu çocuklar küçücük elleriyle keman çalmaya çalışıyor.\" Bazı öğrencilerin çok yetenekli çıktığını anlatan Tülin Gök, \"Çok etkilendim. İlk zamanlar çocuklar kemanı bilmiyordu. Şimdi ise kemanı ellerinden bırakmıyorlar. Evde, sokakta her yerde keman çalıyorlar.\" dedi. AİLELER DE ÇOK HEVESLİ Eczacılar İlkokulu Müdür Yardımcısı Ali Kemal Adak, amaçlarının dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara şehrin sunduğu olanakları tanımak olduğunu söyledi. Okul aile birliğinden bu yönde talep geldiğini anlatan Adak, bu talebi idealist öğretmenlerle konuşarak gerçeğe aktardıklarını kaydetti. Adak, “Öğretmenizin çocuklarla iletişimi iyi olunca ailelerin hevesi artıyor. Öğrencilerimiz, enstrümanları kendileri alarak kurslara katılıyor. Ailelerimiz çok hevesli. Aynı zamanda drama ve satranç kursları içinde veliler hassasiyet gösteriyor\" diye konuştu. \"HAYALDEN ÖTEYE GİTTİLER\" Çamlıbel Halk Eğitim Müdürü İbrahim Ethem Çarkcı da köy çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak istediklerini kaydetti. Projeyle şehirde ekonomik durumu uygun olanlarla köy çocuklarını aynı uzaklığa getirmek istediklerini anlatan Çarkcı, şöyle konuştu: \"Çocuklara hayallerinde gördükleri müzik aletlerini kendilerinin kullanabileceklerini ispatladık. Öğretmenlerimiz fedakarlıkta bulundu. Köy halkı müzik aletlerini temin etti. İlk zamanlar başaracaklarından ümitli değildim. Beklediğimizden daha iyi bir seviyeye geldi. Öğrenciler severek geliyor, hayalden öteye gittiler.\" FOTOĞRAFLI