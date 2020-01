(Görüntülü Haber) Bu kafeterya engel tanımıyor

Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA) - TRABZON’da, Umuda Destek Derneği tarafından işletmeye açılan kafeteryada, aralarında down sendromluların da yer aldığı engelli çocuklar garsonluk yapıyor, aile ekonomilerine destek sağlıyor. Birçok kişi de down sendromlu ve engelli çocuklara destek için bu kafeteryayı tercih ediyor. Umuda Destek Derneği, Ortahisar ilçesi Yavuz Selim Bulvarı üzerinde ‘Bu kafeteryada engel yok’ sloganı ile ‘Ballim’ adı verilen kafeterya açtı. Kafeteryada aralarında down sendromluların da yer aldığı 15 engelli çocuk çalışıyor. Kafeteryada içecek çeşitlerinin yanında yöresel tatlar, günlük ev yemekleri, pasta, poğaça gibi ürünler engeli bulunmayan 2 usta tarafından hazırlanıyor. Elde edilen gelirin tamamı ise çalışanlara dağıtılıyor. ‘BU İLGİ EKSİLMESİN’ Trabzon Umuda Destek Derneği Başkanı kafeteryanın işletmecisi Reyhan Oral, engelli çocuklara faydalı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Trabzon Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğini aldıklarını söyledi. Oral, \"Valimizin eşi hanımefendi ve Gönül Elçileri’yle beraber ilerliyoruz. Burasının hiçbir kamu kurumuyla bağı yok. Burada bütün engel kesiminden çocuklarımızı faydalandırmayı düşünüyoruz. Bizim amacımız buradaki çocukların rehabilitasyonunun devamı sağlayarak topluma farkındalık kazandırmak. Alileri içinde güvenli bir ortam oluşturmak amacındayız. Çocukların hayata üretken olarak katılabileceği bilincini artırmak istiyoruz. Kafeteryamız haftanın her günü acık. Biz bu konuda halkımızdan daha fazla ilgi bekliyoruz. Herkesin bir şekilde bu oluşuma destek olması ve devamlılığın sağlanarak, bu çocukların umutlarının sönmemesi için çabalıyoruz\" dedi. ‘TÜM ENGELLİLERE AÇIK’ Kafeteryada 15 engellinin hem eğitim hem sosyal yaşama katkı amacıyla çalıştığını ifade eden Oral, şöyle dedi: \"Sadece bir engel grubundan değil, hepsini kapsayacak şekilde alım yapılıyoruz ve belli bir eğitim sürecinden geçtikten sonra engelli bireyleri burada istihdam ediyoruz. Burada sadece down sendromlu ya da otizmli gençlerin çalıştığı gibi yanlış bir algı var. Sadece belli bir grup değil tüm engel grupları bu projeye dahil. Kafeteryada müşterilerimizi çok ferah bir ortam karşılıyor, burada çocuklarımız boya el sanatları müzik faaliyetleri de yapıyorlar. Duvarlarda çalışan çocuklarımızın ders kapsamında yaptıkları süsler ve yazılar yer alıyor. Çalışma dışında gelişimlerine daha da katkı sağlamak için resim, kitap okuma, sınav hazırlığı gibi aktiviteler, kafeterya da yer alan kütüphanede gerçekleştiriliyor.\" \'MÜŞTERİLERLE ARAM ÇOK İYİ\' Kafeterya çalışanı Mehmet Yılmaz, çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, \"Burası bizim için çok güzel oldu. Hayatımıza bir hareket geldi. Ekibimi çok seviyorum. Müşterilerle aram oldukça iyi. Onları kibar bir şekilde karşılıyorum\" dedi. Garsonluk yapan Damla Siyam da \"Ben bir şeyler yapmak istiyordum. Hocalarımız bizi buraya getirdi ve burada çalışıyoruz. Garsonluk yapıyorum bana verilen yiyecek ve içecekleri masalara götürüyorum\" diyerek çalışmaktan keyif aldığını söyledi. Kafeterya müşterisi Elif Söylemez ise sık sık mekana geldiğini belirterek, \"Elimden geldiğince gelemeye çalışıyorum. Hem çocukların sosyalleşmesi için hem de bu şehirde yaşayan insanların buradaki kardeşlerimizin varlığına alışmaları için güzel bir fırsat. Umarım diğer şehirlerde de bu tür yerler açılır ve insanlar bu çocuklara destek olurlar\" ifadelerini kullandı.