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(Görüntülü Haber) Bu kaçıncı hırsızlık Ahmet!

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ, DHA)Market ve bağ hırsızlıkları yaparak geçmiş yıllarda birçok defa cezaevine giren ve 15'in üzerinde hırsızlık suçundan kaydı bulunan madde bağımlısı Ahmet Derin(32) çaldıkları bakır kazanları hurdacıya satmak isterken yakalan

30 Ocak 2018 17:00

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ, DHA)Market ve bağ hırsızlıkları yaparak geçmiş yıllarda birçok defa cezaevine giren ve 15\'in üzerinde hırsızlık suçundan kaydı bulunan madde bağımlısı Ahmet Derin(32) çaldıkları bakır kazanları hurdacıya satmak isterken yakalandı. Kayseri\'nin Hacılar ilçesine bağlı birçok mahallede market ve iş yeri hırsızlığından çok sayıda kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi Ahmet Derin, bağ evinden çaldığı bakır kazan ve tencereleri hurdacıya satmak isterken, polis tarafından yakalandı. Yaptığı hırsızlıklar ile ilçenin kabusu olan madde bağımlısı Ahmet\'in geçen yıl 5 market soygunu yaptığı, bu yılda birçok bağ evine girerek hırsızlık yaptığı belirlendi. Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yakalanarak sağlık raporu için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Ahmet Derin, kendisini görüntüleyen DHA muhabirine Uyuşturucu içtiğim için hırsızlık yapıyorum. Hükümete söyleyin uyuşturucuyu engellesin dedi. Sabıkalı hırsız, sağlık raporunun alınmasının ardından adliyeye gönderildi.

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