(Görüntülü Haber) BTSO seçimlerine yoğun ilgi

Cansel ORUÇ- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) komite seçimleri başladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, seçime yüzde 50 katılım beklediklerini belirterek, \"Bugün aslında 5 yıl önce çıktığımız yolculuğun devamı ile ilgili bir iradeyi ortaya koyuyoruz\" dedi. BTSO komite seçimleri hizmet binasında saat 09.00’da başladı. Oy verme işlemi kurulan 73 sandıkta devam ederken, 40 bin üyeden oy kullanabilme hakkına sahip olan 21 bin iş insanının seçime katılması bekleniyor. Saat 17:00’de bitecek oy verme işleminin ardından geçilecek sayım işlemi ile 331 komite üyesi ve 134 meclis üyesi belirlenecek. Yapılan son düzenleme ile meclis üyesi sayısı 128’den 134’e, meslek komitesi sayısı da 51’den 63’e yükseltilmişti. Bugün gerçekleştirilecek seçimler sonrasında seçilecek meclis üyeleri 10 Nisan’da meclis başkanı, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerini belirleyecek. \'BEŞ YIL ÖNCE ÇIKILAN YOLCULUĞUN İRADESİ ORTAYA KONULUYOR\' Seçim atmosferini değerlendiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, “Bugün aslında 5 yıl önce çıktığımız yolculuğun devamı ile ilgili bir iradeyi ortaya koyuyoruz. Bu sabah 9’dan itibaren sandıklara oy kullanamaya gelen iş dünyası temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten demokratik katılımcı haklarını kullanarak bugün aslında sadece Bursa iş dünyası değil,Türkiye’nin ekonomisi ile alakalı bu değişim ve dönüşül sürecinin devamı ile ilgili çok önemli bir görevi yerine getiriyoruz. Akşam da netice olarak, bu sürecin devamı ile ilgili mesajımızı da inşallah Bursa iş dünyasından alacağız. Ben BTSO’da yapmış olduğumuz bu seçimleri başta odamıza, Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçime katılan, oy veren ve aday olan tüm dostlarımı tekrar başarılar diliyorum” dedi. Seçimlere yoğun katılımdan dolayı da memnuniyetini dile getiren Burkay, “BTSO çok önemli bir kurum. Sadece ekonomik anlamda değil, kentin soysal, kültürel her alanında değerler üreten önemli bir kurum. Birçok komitede tek liste ile gidiliyor. Aslında çok fazla rekabet de yok. Fakat buna rağmen diyorum ya ben hep, 5 yıldır söylüyorum, bu yolculuğun bir parçası olmak istiyor herkes. Çorbada bizim de tuzumuz olsun diyor. O açıdan katılım çok güzel. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Demek ki yaptıklarımızın, ortaya koymuş olduğumuz eserlerin bir karşılığı var. Biz burada, bu katılımla bunu görüyoruz. Hiçbir zaman yüzde yüz katılım olmadı. Bugün de yüzde 50 katılım bekliyoruz. 23 bin oy kullanabilecek üyemiz var. Bunların 12 bininin bugün oy kullanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.