(Görüntülü Haber) BTSO Başkanı Burkay: Beklenti ve hayallerimiz, rakamların çok ötesinde

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- YENİ dönem projelerini paylaşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, \"Beklenti ve hayallerimiz, rakamların çok ötesinde\" dedi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 2013 yılından bu yana yaptıkları çalışmaları, hayata geçirilen 40’a yakın makro projeyi ve yeni dönem projelerini, BTSO’da gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası ve kamuoyu ile paylaştı. \"Kendi için değil, kenti için çalışmak isteyen ve projesini ortaya koyan tüm dostlarımız BTSO’da yeni dönemin aktörü olacak\" diyen Başkan İbrahim Burkay, özel sektörün gücüne güç katan hizmet odaklı bir modelle yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını belirtti. Bursa’nın tüm dinamikleri ile yerelden ulusala dev bir kalkınma hamlesinin öncülüğünü üstlendiğini, takip edilen, örnek gösterilen bir kent olduğunu söyleyen Başkan Burkay, \"Elde ettiğimiz başarıları sürdürülebilir kılmak adına mevcut projelerimizi geliştirmeyi ve yeni projelerle Bursa iş dünyamızın önünü açmayı sürdüreceğiz\" diye konuştu. Son 5 yılda Bursa\'nın ortalama yüzde 7.5 gibi yüksek bir performansla büyüdüğünü vurgulayan Burkay, bu dönemde merkezi bütçeye katkılarının yüzde 120 arttığını kaydetti. Bu süreçte kentin kişi başına düşen milli gelirinin 12 bin dolara kadar çıktığını vurgulayan Burkay, \"Açılan şirket sayısında rekorlar kırdık. Bursa’da son 5 yılda 18 bin yeni şirket kurulurken, Türkiye’de açılan her 100 şirketten 4’ü Bursa’da faaliyete geçmiş oldu. Türkiye’nin 4 dolarlık kilogram başı ortalama ihracat hedefini bugünden yakaladık. Yakın gelecekte 8 dolarlık hedefe de ulaşacağız\" ifadelerini kullandı. Açıklamasında, \"BTSO’nun da katkılarıyla, 2013’te 23 olan Ar-Ge merkezli firma sayımız 4 kattan fazla artarak 100’e ulaştı\" diyen Başkan Burkay, Bursa’nın ihracatta 14 milyar dolar barajını aşarak yeni bir başarı elde ettiğini kaydetti. İbrahim Burkay, \"İhracatı artırmaya yönelik projelerimizin katkısıyla son 5 yılda kentimize 920 yeni ihracatçı kazandırdık. Bursa yaklaşık 5 milyar dolarla Türkiye’nin en yüksek dış ticaret fazlası veren ili oldu. Son 5 yılda Bursa sanayisi Türkiye sanayisi içindeki payını yüzde 6.25’e çıkardı. Kentimizin yakalamış olduğu bu başarıların altında iş dünyası temsilcilerimizin azmi ve heyecanı yatıyor\" dedi. KURALLARI UYGULAYAN DEĞİL, KURAL KOYAN BURSA \"Bizler Bursa iş dünyası temsilcileri olarak kurallara uyan değil, kural koyan bir Bursa vizyonunu ortaya koyduk\" açıklaması yapan Burkay, \"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize sunulanlarla yetinmek yerine planladığımız geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. 25 milyar dolarlık yatırımla Türkiye içinde dev bir yatırım olan TEKNOSAB’ın ilk fabrikaların inşaat çalışmalarına yıl sonuna kadar başlamış olacak. Yüksek teknoloji yatırımları ile kentimize 40 milyar dolarlık ihracat değeri katacaktır\" diye konuştu. İşletmelerin verimliliğini ve performanslarını artırmak için planlanan model fabrika projesinin imalat sanayinin dijital dönüşümünde kilit rol üstleneceğini belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, \"GUHEM projemiz Kasım ayına kadar faaliyete geçmiş olacak. Yeni dönemde yine bir ilke imza atarak BTSO çatısı altında kuracağımız ülke masaları ve iş konseylerimiz ile uluslararası alanda büyüme hedefleyen firmalar için önemli fırsatlar sunacak. KOBİ’lerimiz için başlattığımız KOBİ OSB projemiz firmalarımızın üretim ve ticaret zinciriyle verimlilik artışlarına katkılar sunacak. Bursa, fuarcılık atağını yeni dönemde de sürdürecek. Dünya standartlarında Bursa’ya yakışan bir fuar merkezi kentimize büyük değer katacak. İlkini New York’ta açtığımız Türk Ticaret Merkezlerimizin sayısını da 10’a ulaştıracağız\" dedi.