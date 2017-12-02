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(Görüntülü Haber) Brezilya'dan gelen kişinin valizlerinden 5 kilo kokain çıktı

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sao Paulo'dan gelen Atatürk Havalimanı'na gelen bir kişinin 2 valizinde 4 kilo 999 gram kokain ele geçirdi

02 Aralık 2017 18:12

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sao Paulo\'dan gelen Atatürk Havalimanı\'na gelen bir kişinin 2 valizinde 4 kilo 999 gram kokain ele geçirdi. 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Kasım\'da Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı\'na gelen Lübnan uyruklu L.E.K.\'i durdurarak 2 valizinde arama yaptı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda şüphelinin 2 valizinde 4 kilo 999 gram kokaini buldu. Gözaltına alınan L.E.K., Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Lübnan uyruklu L.E.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. 

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