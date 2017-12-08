(Görüntülü Haber) Brezilya'dan gelen kadının valizinde 5 kilogram kokain ele geçirildi

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya\'dan Atatürk Havalimanı\'na gelen bir kadının valizinde 5 kilo 185 gram kokain ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık\'ta Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı\'na gelen Nijerya uyruklu F.O.A. adlı kadının uyuşturucu madde taşıdığından şüphelendi. Polis ekipleri F.O.A.\'nın valizinde ve sırt çantasında yaptığı aramada 24 metal silindir içine zulalanmış 5 kilo 185 gram kokain buldu. Gözaltına alınan ve polisteki sorgusu tamamlanan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. OPERASYON POLİS KAMERASINDA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.