(Görüntülü Haber) Bozdağ: Referandumun iptal edildiğini ve hiçbir geçerliliğinin olmadığını ilan etmelidir (2)

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kuzey Irak\'taki referandumun gayrimeşru ve yok hükmünde olduğunu belirterek, \"Barzani yönetimi, referandumun iptal edildiğini ve hiçbir geçerliliğinin kendileri açısından olmadığını ilan etmelidir\" dedi. AKADEMİK YIL AÇILIŞINA KATILDI Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul Aydın Üniversitesi\'nin 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik açılış törenine katıldı. Üniversitenin Florya\'daki Halit Aydın Yerleşkesi\'nde gerçekleşen törene Bekir Bozdağ\'ın yanı sıra İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ile üniversitenin akademik kadrosu ve öğrencileri katıldı. Törende konuşan Bekir Bozdağ, 15 yıllık Ak Parti iktidarları döneminde eğitime çok büyük destek verdiklerini, hükümetin bütçeleri içerisinde en büyük payı eğitime ayırarak, eğitimde büyük bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirdiklerini söyledi. Yüksek öğretim alanında da kendi öğrenciliği yıllarında üniversiteleri Türkiye\'de bazı büyük şehirlere yayıldığını şehirler arasında bir rekabet olmadığını kaydeden Bozdağ, şimdi Türkiye\'nin her bir şehrine kurdukları üniversitelerle rekabeti yarattıklarını ifade etti. \"ÇOK İYİ EĞİTİM ALMIŞ İNSANLAR BİRDEN BİRE CANAVARA DÖNÜŞEBİLİYOR\" Bekir Bozdağ, Türkiye\'de fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerin yetiştirilmesinin önemini vurgulayarak, şunları söyledi: \"Fethullahçı Terör Örgütü\'nün insanımızın aklını, kalbini, vicdanını rehin aldığı için sorgulamadan insanları bir canavara dönüştürmeyi başarabildi. Meclisini bombalatmayı, vatandaşların üzerine tank sürmeyi başarabildi. Bu meclis kimin meclisi? Tank sürülen bu insanların elinde Türk bayrağı var. Elinde Türk bayrağı olan insanların üzerine ben nasıl tank sürerim diye hiç soruyor mu? Aklını kullanmadığı zaman bu soruları sorma imkanı yok. Bakıyorsunuz çok iyi eğitim almış insanlar birden bire canavara dönüşebiliyor. Terör örgütlerinin tamamı aklı kullanarak aklı esir alıyorlar. Kalbi kullanarak kalbi, vicdanı kullanarak vicdanı esir alıyorlar.\" SOSYAL MEDYA KULLANIMI UYARISI Bekir Bozdağ, konuşmasında sosyal medyanın kullanımı konusunda gençlere uyarılarda bulundu. Sosyal medya üzerinden müthiş bir kirlilik ve iftiranın olduğunu hatta terör örgütlerinin de organize propagandaları olduğunu aktaran Bozdağ, paylaşımların teyit edilerek doğruluğu anlaşıldıktan sonra kullanılması gerektiğini vurguladı. \"AYET PAYLAŞIYOR, AYETİ EKSİK YAZIYOR\" Bozdağ, \"Sosyal medyada her gördüğünüze asla inanmayın. \'Klavye tetikçiliği\' denen bir hastalık başladı. Emin olun çok büyük bir kısmı yalan, yanlış şeyler paylaşıyorlar. Hatta ayet paylaşıyor, ayeti eksik yazıyor. Siz, onun ayet olduğunu teyit etmeden yazarsanız onun dine saldırısını siz ayet diye başkalarına aktarabiliyorsunuz. Onun için gençlere, sesimizin ulaştığı herkese diyorum ki bu sosyal medya dene aleti doğru kullanmak hepimizin yararınadır\" dedi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Suriye ve Kuzey Irak\'ta yaşanan gelişmelere üzerine de değerlendirmelerde bulundu. Bir yandan Atatürk\'ün \'yurtta sulh cihanda sulh\' sözlerine kulak verdiklerini kaydeden Bozdağ, bir yandan da Suriye ve Kuzey Irak\'ta yaşanan gelişmelerin Türkiye\'nin aleyhine gelecekte sorun yaşatmaması adına her türlü adımı cesurca attıklarını söyledi. \"KULLANMAK ZORUNDA KALDIĞINDA TÜRKİYE BUNU KULLANIR\" Bozdağ, \"Silah alınıyor. Kullanmak için mi alınıyoruz hepsini? Kullanmak zorunda olmayalım diye alıyoruz. Ama kullanmak zorunda kaldığında Türkiye bunu kullanır. Bütün silahlar savaşmak için değil savaşlar olmasın, barış muhafaza edilsin diyedir. Kuzey Suriye\'de yeni bir Kürt oluşumuna ya da devletine eğer Türkiye göz yumarsa bu yakın gelecekte Türkiye\'nin aleyhine çok büyük sonuçlar doğuracaktır. Biz o bölgede kimin ne yaptığını görüyoruz. Onun için Fırat Kalkanı harekatı yapıldı. Türkiye, Irak ve Suriye\'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda üzerine düşeni yapmıştır ve yapmaya devam edecektir. \" dedi \"BUNLARI YAPARSA, YAPTIĞI YANLIŞTAN O ZAMAN DÖNMÜŞ OLUR. YAPMAZSA ...\" \"Barzani yönetimi, referandumun iptal edildiğini ve hiçbir geçerliliğinin kendileri açısından olmadığını ilan etmelidir\" diyen Bozdağ şunları söyledi: \"İkincisi, Irak\'ın toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine egemenlik haklarının korunması konusunda herhangi bir farklı düşünceye sahip olmadığını ve bunları aynen kabul ettiğini de ilan etmelidir. Üçüncüsü, Irak hükümetiyle kendi aralarında olan antaşmalzlıkları çözmek için şartsız Irak hükümetiyle görüşmelere başlamalıdır. Dördüncüsü de bu referandumun kesinlikle bölgedeki statülerde herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını ve Irak Anayasası\'nı kendileri içinde bağlayıcı ve geçerli olduğunu bir kez daha deklare etmelidir. Bunları yaparsa, yaptığı yanlıştan o zaman dönmüş olur. Eğer yapmazsa bölge o zaman dünden daha fazla sıkıntılara gebe demektir. Yarın başka hadiseler olacak demektir.\" \"MİLLİ GÜVENLİK BAKIMINDAN DOĞRUDAN TEHDİT OLARAK DEĞERLENDİRMEKTEDİR\" Türkiye\'nin Kuzey Irak\'ta olan bitenleri kendi milli güvenliği bakımından doğrudan tehdit olarak değerlendirmekte olduğunu kaydeden Bekir Bozdağ, \"Bu riskin büyümemesi ve ortadan kaldırılması için elbette bizim birinci önceliğimizdir. Bu nedenle Türkiye, Iran, Irak beraber ve uluslararası toplumun desteğiyle buradaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz\" ifadelerini kullandı. İHTİYAÇLARA GÖRE EĞİTİM Törende konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın ise kamunun, özel sektörün ve dünyanın ihtiyaçlarına göre öğrencilerine eğitim sunduklarını dile getirdi. \"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ\" Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Bozdağ\'a günün anısına üniversitenin plaketi takdim edildi. Daha sonra Bozdağ, üniversitede Aydın Düşünce Platformu tarafından düzenlenen \'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin değerlendirileceği bir etkinliğe katıldı. Bu etkinlik basına kapalı olarak gerçekleşti.