(Görüntülü Haber) Bozdağ: "Türkiye'nin Afrin de işi bitmemiştir" (3)

\"TÜRKİYE, RUSYA\'YA KARŞI HERHANGİ BİR KARAR ALMAYI DÜŞÜNMEMEKTEDİR\"





ANKARA (DHA) - Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanırken, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İngiltere ile Rusya arasında yaşanan krize değinerek, \"Biz, Türkiye olarak dış politikamızı, Türk milletinin ve Türkiye Devletinin çıkarlarını esas alarak yürütüyoruz\" dedi. Bozdağ \"Türkiye bu anlamda Rusya\'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir\" ifadesini kullandı.





Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, açıklamalarına şöyle devam etti:





\"İngiltere ile Rusya arasında yaşanan kriz, iki ülke arasında olan bir hadisedir. İngiltere egemen ve bağımsız bir devlet. Hangi ülke ile ne tür bir ilişki geliştireceğine, diplomatik ilişkilerini sürdürüp sürdürmeyeceğine, elbette kendisi karar verir. Bizim İngiltere\'ye ‘Neden böyle yaptınız?’ deme imkânınız olamaz. Rusya\'ya karşı da tabii aynı şekilde, Rusya da egemen ve bağımsız bir devlet. Başka ülkelerin de İngiltere\'nin aldığı bu karara destek mahiyetinde karar almaları, tabi o ülkelerin kendi takdirinde olan bir konudur. Biz, Türkiye olarak dış politikamızı, Türk milletinin ve Türkiye Devletinin çıkarlarını esas alarak yürütüyoruz. Dolayısıyla başka ülkelerin herhangi bir ülke ile ilgili aldıkları kararları da biz kendi çıkarlarımız bakımından ve uluslararası hukuk bakımından da ayrıca değerlendiriyoruz ve ona göre adımlarımızı atıyoruz. Şu anda Türkiye ile Rusya arasında olumlu ve iyi bir ilişki vardır. Türkiye bu anlamda Rusya\'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir. Çünkü Türkiye de kendi dış politikasını kendi belirleyen egemen ve bağımsız bir ülkedir.\"





\'CİNSEL İSTİSMAR\' KONUSU...





\"Çalışma tamamlandı, önce onu ifade edeyim. Uzlaşılamayan bir konu yok. Çünkü uzlaşmayı gerektirecek bir durum yok ortada tamamen karar alınması gereken bir konu var. Bu konuda da gerekli kararlar alındı. Ancak bu kararların ilgili yerlere sunumu gerekiyor. Gündem nedeniyle bugün de Bakanlar Kurulu\'na bu konuda sayın Bakanımız bir sunum yapma fırsatı bulamadı. Muhtemeldir ki önümüzdeki Bakanlar Kurulu\'nda bu konu gündem gelebilir. Ama bilmenizi isteriz ki çalışma bitti, kararlar verildi. Son kez Bakanlar Kurulu\'nda konunun bir müzakeresi yapılacaktır. İçerikle ilgili şu anda detay vermeyelim. Daha önce de açıkladığımız çerçevede cezaların artırılması, caydırıcılık bakımından son derece önemli. Bu konuda adımlar atılıyor. bu suça bu suçu işleyenlerin cezalarının infazından sonraki süreçlerde takibi kontrolü nerede ikamet ediyorlarsa orada ilgili birimler tarafından bilinmesi ve kontrol altında tutulması, bu tür eğilimleri olan veya bu tür suçları işleyen kişilerin bazı işlerde çalışmasının, çalıştırılmasının engellenmesi çocuklara yakın yerlerde bunların bulunmaması gibi bir dizi öneri var. Tabii bunun içerisinde başka şeyler de var ama bunlar nasıl olacak ? Bundan tamamı dediğim gibi Bakanlar Kurulunda müzakere edildikten sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.\"





ÇİFTLİKBANK TARTIŞMALARI...





\"Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkçi bu konuda bir değerlendirme Bakanlar Kurulumuza sunmuştur. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunumunda bulunmuştur. Tabii Çiftlik Bank olayı gündemimize yeni düştü. Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 6. 10. 2017 tarihinde gelen ihbar ve şikayetler üzerine Çiftlik Bank konusunu soruşturmuştur. Ve soruşturma raporları İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu olarak gönderilmiştir. Yapılan usulsüzlükler haksızlıklar görülmüş ve bu çerçevede ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuyla ilgili bir soruşturma başlatmış ve yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı kişilerin ki bunlar 6 kişi kırmızı bültenle aranmasına yol açacak bir yakalama kararı verilmiştir. Mehmet Aydın isimli dolandırıcılıkla suçlanan kişi başta olmak üzere 6 kişilik için Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkartılması için konuyu İçişleri Bakanlığına göndermiş ve bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkarılmıştır. Ayrıca bunlardan Osman Nuri Kaya isimli şahıs Türkiye\'nin talebi üzerine Uruguay\'da iade edilmek üzere geçici tutuklama talebi yerine getirilmiş ve tutuklanmış durumdadır. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Mart tarihinde aldığı kararla Çiftlik Bank\'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın mal varlığına ve sistemden elde edilen 3 milyon 90 bin liraya el konulması konusunda talepte bulunmuş ve ilgili Sulh Ceza Hakimliği de bu talebi kabul ederek yargı yoluyla bunlara el konulmuştur. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı piramit satış sistemi kullanan Türkiye\'de 65 Şirket hakkında soruşturma başlatmıştır. Bu şirketlerden 31 hakkındaki soruşturma tamamlanmış. 34 şirket hakkındaki soruşturma devam ediyor, bu 31 şirketle ilgili çoğu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, bunların internet erişimleri engellenmiş, gerekli tedbirler alınmış de diğerleri ile ilgili inceleme ve soruşturmalarda devam etmektedir.\"





Elbette bu konuda hukukumuzda bir boşluk var mı yok mu bunun üzerinede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ayrıca bir çalışma yapmaktadır. Ama gördüğümüz kadarıyla olayın seyrini incelediğimiz kadarıyla ortada çok net nitelikli bir dolandırıcı söz konusudur. Vatandaşlarımızın bu nitelikli dolandırıcılar konusunda uyanık olması son derece önemlidir. Böyle bir şey gördüğünde durumu yetkililere Cumhuriyet Savcılıklarına, kolluk kuvvetlerimize, ilgili bakanlıklarımız da mutlaka bildirmelerini de fayda vardır ki zamanında müdahale yapılsın, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açmadan bu dolandırıcılar hukuka teslim edilsin. Bu noktada vatandaşlarımızın duyarlı olmasında fayda vardır. Buradan da bir kez daha vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Elbette hukuk bunların gereğini yapacaktır, hesabı soracaktır. Şu anda kaçanlar eninde sonunda bulundukları yerde yakalanacaklar, Türkiye\'ye getirilecekler ve yargının önüne çıkarılacaklardır.\"