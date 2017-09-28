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(Görüntülü Haber) Bozcaada ve Gökçeada'ya 2 gün deniz otobüsü yok

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- KUZEY Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın (cuma), Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan deniz otobüsü seferleri iptal edildi

28 Eylül 2017 15:40

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- KUZEY Ege\'deki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın (cuma), Bozcaada ve Gökçeada\'ya yapılması planlanan deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Kuzey Ege Denizi\'ndeki olumsuz hava şartları, Çanakkale-Bozcaada ile Çanakkale-Gökçeada arasında \'Conkbayırı\' isimli deniz otobüsü tarafından bugün ve yarın yapılması planlanan seferleri etkiledi. Çanakkale\'den bugün saat 10.00\'da, Bozcaada\'dan saat 17.00\'de, yarın ise Çanakkale\'den-Gökçeada\'ya saat 18.15\'de yapılması planlanan seferler iptal edildi. Çanakkale Boğazı\'ndaki, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat, Lapseki-Gelibolu arasında feribot seferlerinin ise devam ettiği belirtildi.

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