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(Görüntülü Haber) Botları su alan Suriyeli 60 kaçağı sahil güvenlik kurtardı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmek isterken lastik botları su alınca zor durumda kalan 60 Suriyeli kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

17 Kasım 2017 15:02

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na gitmek isterken lastik botları su alınca zor durumda kalan 60 Suriyeli kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yürüten \'TCSG 30 Sahil Güvenlik Botu\', bugün saat 06.30\'da, Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot belirledi. Su almaya başladığı görülen ve batma tehlikesi geçiren botta bulunan kaçaklar, kurtarılıp, sahil güvenlik botuna alındı. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 60 kaçağın Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Kaçaklar, Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Ayakkabıı ve çoraplarını çıkaran kaçaklar, kurulanmaya çalıştı. Sahil güvenlik ekipleri üşümemeleri için kaçaklara battaniye, Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi karınlarını doyurmaları için yiyecek ve içecek dağıttı. Kaçaklar, işlemlerinin tamamlanması ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderilecek.

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