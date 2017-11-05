(Görüntülü Haber) Bostancı'da midibüs devrildi, ölü ve yaralılar var (4)

** 2 ÖLÜ, 9 YARALI ** YOLUN KARŞI TARAFINDA BİR KAZA DAHA OLDU Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA D-100 Karayolu Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde bir midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti 9 kişi de yaralandı. Kaza yerinin karşı istikametinde ise polis aracına arkadan bir otomobil çarptı kazada 1 polis memuru yaralandı. Kaza; sabah saat 05.30 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. 34 NA 0268 plakalı midibüs seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti 9 kişi de yaralandı. Kaza yerinin karşı istikametinde ise başka bir kaza meydana geldi. Kazaya, 34 A 92162 plakalı polis aracı ile 34 RM 8324 plakalı otomobil karıştı. Bu kazada da bir polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik her iki şeritten de yan yollardan sağlanıyor. Öte yandan kaza yapan midibüsün Bursa\'dan Gaziosmanpaşa\'ya gittiği öğrenildi. Kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.