(Görüntülü Haber) Bostancı'da devrilen midibüs en son böyle görüntülendi
Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Bostancı'da biri çocuk 3 kişinin hayatını hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı kazayı yapan midibüsün kazadan saniyeler öncesi görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı
05 Kasım 2017 20:39
Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Bostancı\'da biri çocuk 3 kişinin hayatını hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı kazayı yapan midibüsün kazadan saniyeler öncesi görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
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