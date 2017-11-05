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(Görüntülü Haber) Bostancı'da devrilen midibüs en son böyle görüntülendi

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul  DHA Bostancı'da  biri çocuk 3 kişinin hayatını hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı kazayı yapan midibüsün kazadan saniyeler öncesi görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı

05 Kasım 2017 20:39


Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul  DHA


Bostancı\'da  biri çocuk 3 kişinin hayatını hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı kazayı yapan midibüsün kazadan saniyeler öncesi görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı. 

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