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(Görüntülü Haber) Boşanmak üzere olduğu eşini öldürüp, intihar etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da Celal Yılmaz (55), boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice Yılmaz'ı (48), sokakta tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendi başına ateş etti

29 Aralık 2017 20:56

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da Celal Yılmaz (55), boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice Yılmaz\'ı (48), sokakta tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendi başına ateş etti. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk sahibi çift, kurtarılamadı. Olay, bugün öğle saatlerinde Gülabibey Mahallesi Hasanpaşa 1. Sokak\'ta meydana geldi. Celal Yılmaz ve eşi Hatice Yılmaz, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle bir süre önce boşanmaya karar verdi ve mahkemeye başvurdu. Celal Yılmaz, ayrı yaşadığı eşiyle sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkaran Celal Yılmaz, 3 çocuk annesi Hatice Yılmaz\'a kurşun yağdırdı. Eşi, vücuduna isabet eden 2 kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, Celal Yılmaz, daha sonra silahı kendi başına dayayarak ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Olayın meydana geldiği sokağın hemen yanında bulunan Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi\'nin acil servisine kaldırılan Yılmaz çifti, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, soruşturma başlattı.

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