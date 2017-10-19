(Görüntülü Haber) Boşanmak isteyen eşini bıçakladı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da oturan 35 yaşındaki Umut Tekin, boşanma aşamasındaki eşi 33 yaşındaki Sevim Tekin\'i, sokakta bıçaklayarak yaraladıktan sonra polise teslim oldu. Olay, saat 13.00 sıralarında Sümer Mahallesi Saka Sokak\'ta meydana geldi. Sevim Tekin, eşinden şiddet gördüğünü belirterek için bir süre önce boşanma davası açtı. Berber Umut Tekin, evine giderken önünü kestiği eşine barışma teklif etti. Sevim Tekin, kabul etmeyince tartışma çıktı. Umut Tekin, tartışma sırasında bıçağı çıkararak eşini bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan Sevim Tekin, haber verilmesiyle gelen 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan 1 çocuk annesi Sevim Tekin’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaçan Umut Tekin, daha sonra İzzet Baysal Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.