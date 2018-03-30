(Görüntülü Haber) Boşanma aşamasındaki kız kardeşinin sevgilisini öldürdü

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN\'da Mehmet Emin K. (25), eşinden boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan kız kardeşi Fazilet Ç.\'nin (24), sevgilisi Adnan Dağ\'ı( 36), bıçaklayarak öldürdü. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi 1553 Sokak\'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Fazilet Ç., iddiaya göre evlerinin önünde sevgilisi Adnan Dağ ile konuştuğu sırada yanlarına ağabeyi Mehmet Emin K. geldi. Mehmet Emin K., belirlenemeyen nedenle Adnan Dağ ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Emin K., Adnan Dağ\'a bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Adnan Dağ, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Mehmet Emin K. da polis tarafından kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.