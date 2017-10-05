(Görüntülü Haber) Boşandığı eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla arkadaşını öldüren koca adliyede

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, boşandığı eşi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla 25 yaşındaki Suat Söğüt\'ü av tüfeğiyle öldüren 33 yaşındaki Mehmet B. ile ona yardım ettiği öne sürülen 30 yaşındaki Mustafa D., adliyeye sevk edildi. Olay, dün öğle saatlerinde Selahattin Eyyübi Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet B., boşandığı eşi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla arkadaşı Suat Söğüt\'ü konuşmak için sokağa çağırdı. İki kişi arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Mehmet B., yanındaki av tüfeğiyle Söğüt\'e ateş açtı. Saçmalara hedef olan Söğüt yaralanırken, Mehmet B. ise olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Söğüt, doktorların çabasına rağmen öldü. Bölgede çalışma yapan polis, arkadaşını öldüren Mehmet B. ile arkadaşı Mustafa D.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan şüpheliler, Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.