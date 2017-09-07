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(Görüntülü Haber) Boşandığı eşi tarafından bacaklarından vuruldu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 27 yaşındaki Beyza Acar, boşandığı eşi Hakkı İ

07 Eylül 2017 13:10

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 27 yaşındaki Beyza Acar, boşandığı eşi Hakkı İ. tarafından çocuklarının gözü önünde bacaklarından vuruldu. Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçük Kovanağzı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki çocuğu ile birlikte yaşayan Beyza Acar, eve gelen 4 yıl önce boşandığı eski eşi, Hakkı İ. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hakkı İ. yanında getirdiği tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Acar bacaklarından vurularak yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beyza Acar, yapılan ilk müdahalen ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Acar\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis çok sayıda boş kovan buldu. Açılan ateş sonucu evin camlarının da kırıldığı görüldü. Acar, polise verdiği ilk ifadesinde, boşandığı eşi Hakkı İ.\'nin aralıklarla alkollü olarak evin önüne gelerek kendisini rahatsız ve telefonla arayarak da tehdit ettiğini söyledi. Polis, kaçan Hakkı İ.\'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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