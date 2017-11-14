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(Görüntülü Haber) Boş su kuyusuna düşen domuz 3 saatte kurtarıldı

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde boş su kuyusuna düşen yavru domuz, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla kuyudan çıkarılarak, doğaya salındı

14 Kasım 2017 22:15

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR\'un Bucak ilçesinde boş su kuyusuna düşen yavru domuz, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla kuyudan çıkarılarak, doğaya salındı.

Bucak\'a bağlı Susuz Köyü\'ndeki 7 metrelik boş su kuyusuna domuz düştüğünü gören köylüler, Muhtar Rıza Sezai\'ye haber verdi. Muhtar Sezai de durumu Bucak Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Su kuyusuna düşen yavru domuzun kurtarılması için itfaiye ekipleri ve veteriner ile Doğa Koruma ve Milli Parklar kurtarma ekipleri bölgeye geldi. Su kuyusundaki domuzun saldırganlaşması üzerine belirli aralıklarla 8 kez uyuşturucu iğne atıldı. Ardından, domuzu çıkarmak için bir itfaiye görevlisi halat yardımıyla kuyuya indi. Halata bağlanan domuz daha sonra dışarı çıkarıldı.

Kuyudan kurtarılan domuzun sağ arka bacağında hafif ateşli silah yarası olduğu veteriner muayenesinde tespit edildi. Yaranın deri üzerinde olduğu ve ağır olmadığı belirlendi. Yavru domuzun boğazına bağlanan ipin sıkması ve uyuşturucu iğnelerin etkisiyle bir süre cansız gibi görünmesi endişe yarattı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kuyudan kurtarılan baygın haldeki domuz, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince araca konularak doğaya salınmak üzere Susuz Köyü yakınlarındaki ormanlık alan götürülerek bırakıldı.

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