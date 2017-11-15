(Görüntülü Haber) Borsa İstanbul Başkanı Karadağ: Üçüncü çeyrekte yine iki haneli büyüme bekliyoruz

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - BORSA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, son makro göstergelerde oldukça pozitif bir dönemde olunduğunu belirterek, \"Büyüme rakamlarımız ikinci çeyrekte dünya ortalamalarında. Üçüncü çeyrekte yine iki haneli bir büyüme rakamı bekliyoruz\" dedi. Kocaeli Sanayi Odası\'nın Kasım ayı meclis toplantısına Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Osetya Bölgesi Ekonomi Bakan Yardımcısı Roin Kozaev, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Pozitif bir dönemde olduğumuzu söyleyen Himmet Karadağ, \"Son makro göstergelerde oldukça pozitif bir dönemdeyiz. Büyüme rakamlarımız ikinci çeyrekte dünya ortalamalarında. Üçüncü çeyrekte yine iki haneli bir büyüme rakamı bekliyoruz. İşsizlikte pozitif gelişme gördük. Tabii ki mikro tarafı da eklemek lazım, mikro tarafta da 3\'üncü çeyrek mali tabloları açıklandı. Üçüncü çeyrek mali tablolarında beklentilerimizin çok üzerinde kar rakamları gördük ve o da bizi memnun etti. Olumlu gelişmeler var. Tabii ki bu sorunsuzluk anlamına gelmiyor, sorunları çözmek anlamında da bir sürü sıkıntımız var. Bulunduğumuz coğrafya, problemli bir coğrafya. Fakat problemleri olduğu kadar nimetleri de çok olan bir coğrafya. İstanbul hep ticaret ve sanatın, finansın merkezi olmuş. Biz bu dönemde biraz zayıf kaldık, önümüzdeki dönemde yine canlanan bu İpek Yolu havzasıyla beraber tekrar dünyada en popüler ticaret, sanayi ve finans merkezlerinden biri olacak. Tabii ki bu çerçevede buna doğru yaklaştıkça sıkıntıları da göğüslememiz gerekiyor\" dedi. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise Ekim ayında ihracatın 2 milyar dolar, ithalatın 4,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyerek, \"Otomotiv ihracatının payı geçen yıl ekim ayında yüzde 46 iken bu yıl aynı dönemde yüzde 49\'a çıktı. İlimiz Ocak-Ekim döneminde ülkemiz ihracatının yüzde 14,8\'ini, ithalatının ise yüzde 20,1\'ini tek başına karşıladı. Ayrıca ilimizdeki Ar-Ge merkezi sayısı bugün itibariyle 76 oldu. 5 firma ilave oldu. Türkiye\'de ise 693 oldu. İstanbul\'dan sonra ikinci sıradayız\" dedi.