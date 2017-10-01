T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bornova'da kaçak akaryakıt operasyonu

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova İlçesi'nde düzenlenen operasyonda 2 bin 600 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi

01 Ekim 2017 16:51

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde düzenlenen operasyonda 2 bin 600 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri tarafından, Işıkkent Kamyoncular Sitesi\'nde bulunan bir garajda bir işyerinde yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bu adrese yapılan baskında toprak altına gizlenmiş durumda metal akaryakıt tankı bulundu. İş makinesiyle toprak altından çıkarılan tankın içinde 2 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakalanan 52 yaşındaki A.B., ifadesinin alınması ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABornovaOlaylaEmniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla MücadeleIşıkkent Kamyoncular SitesiBuYakalanan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24