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(Görüntülü Haber) Bornova'da kaçak akaryakıt operasyonu

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, polisin düzenlediği operasyonda 4 bin 300 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi

05 Eylül 2017 20:52

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, polisin düzenlediği operasyonda 4 bin 300 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlemesi amacıyla yapılan çalışmada Bornova\'da bulunan bir kamyon ve TIR garajında kaçak akaryakıt satışının yapıldığını belirledi. Işıkkent Kamyoncular Sitesi\'nde bulunan garaja düzenlenen baskında 4 bin 300 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın toprak altına gömülen depoda saklandığı belirlenirken, olayla ilgili A.P. (23) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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