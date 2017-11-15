T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Borçlarının olduğunu söyleyip, intihara kalkıştı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da borçları nedeniyle üst geçitte intihar girişiminde bulunan Erdal T

15 Kasım 2017 17:57

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da borçları nedeniyle üst geçitte intihar girişiminde bulunan Erdal T. (28), polisler tarafından indirildi. Olay, öğle saatlerinde Ankara Caddesi\'nde meydana geldi. Sanayi kavşağındaki üst geçide çıkan Erdal T., borçlarının bulunduğunu söyleyip aşağıya atlayacağını söyledi. Erdal T.yi görenlerin ihbarıyla gelen polis onu ikna etmek için çaba gösterirken, itfaiye ve sağlık görevlilerine de haber verildi. İsmi öğrenilemeyen babasının gelmesiyle Erdal T.\'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan polisler, onu yakalayıp kurtardı. Erdal T., sağlık görevlilerince hastaneye götürülürken, ulaşıma kapanan karayolu yeniden açıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYAErdalOlayAnkara CaddesiSanayi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24