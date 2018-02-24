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(Görüntülü Haber) Bor Şeker Fabrikası işçileri, sonuna kadar direneceğiz

Ali KADI NİĞDE,(DHA) TÜRKİYE Şeker Fabrikası A

24 Şubat 2018 15:09

Ali KADI NİĞDE,(DHA) TÜRKİYE Şeker Fabrikası A.Ş.\'ye ait özelleştirilecek 14 şeker fabrikası arasından bulunan Niğde\'nin Bor Şeker Fabrikası işçileri sonuna kadar direneceklerini açıkladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor Şeker Fabrikası işçilerini ziyaret etti. Şeker-İş Sendikası Bor Şube Başkanı Celal Tuğrul, özelleştirmenin yanlış olduğunu, sonuna kadar direnmeye devam edeceklerini söyledi. Bugüne kadar yaptıkları mücadelelerde hep haklı çıktıklarını belirten Tuğrul, Yıllardır özelleştirilmelerin olmaması için Türk Şeker İş Sendikası olarak mücadele ettik Bugünde bu mücadelelerimize devam edeceğiz. Şeker fabrikalarını vatan sandık. Milli değer sandık. Bugüne kadar yaptığımız mücadelelerde hep halı çıktık. Niğde\'nin gecen yıl kotası 550 bin ton civarındaydı. Bu sene 418 bin tona kadar kotamız düştü. Çalışmayan ve pancar ekilmeyen bölgelere kota verildi. Bu özelleştirmeden gelecek gelir ne ülkemize ne yöremize bir kar getirmeyecek. Dünyanın hiçbir yerinde tatlandırıcının kotası yüzde 2\'i geçmezken bizde yüzde 10\'ndur dedi. MİLLİ OLAN YERLİ OLAN HER ŞEYİN CANINA OKUNDU İşçileri ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise şunları söyledi Türkiye\'de özelleştirme mantığı ile milli olan yerli olan her şeyin canına okundu. Adı milli ve yerli diye söylenen ama bugün yediğimiz içtiğimiz giydiğimiz hepsi ithale dayalı. Bu anlamda son kale şeker fabrikalarıdır. Bu kaleyi kaptırmayacağız. Çünkü biliyoruz ki şeker fabrikaları özelleştirilirse çalıştırılmayacak kapatılacak. Nişasta bazlı şeker diye tanımlanan ve dünyada bir çok ülkenin kendi insanını bu bağlamda koruma aldığı bir süreçte ülkemizde ne yazık ki nişasta bazlı şekerin önü ve yolu açılıyor. Şeker kurumunun ortadan kaldırılması bu işin başlangıcıydı. Kota yüzde 15 olan nişasta bazlı şeker de bakanlar kurulu kararıyla yüzde 50\'lilere çıkarılıyordu. Artık bundan sonra o yüzde 50\'lilerinde önü açılıyor ve şekerin Türkiye\'de canına okunma noktasına geldi. Öte yandan Bor Şeker Fabrikası 3 Nisan\'da ihaleye çıkacak.

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