(Görüntülü Haber) Bomba yüklü minibüsün başında jammer ile 20 saat nöbet...

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER\'de dün ele geçirilen 60 kilogram patlayıcı yüklü minibüsle ilgili yürütülen soruşturmada detaylar ortaya çıkmaya başladı. Soruşturmada şu ana kadar 3 ü kadın 10 kişi, gözaltına alındı.



Bahçelievler\'deki patlayıcı yüklü kapalı kasa minibüsle ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin araçla ilgili çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğü öğrenildi.





PATLAYICILAR KUZEY IRAK\'TAN YURDA SOKULMUŞ



Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; patlayıcı, yasadışı yollardan Kuzey Irak\'tan yurda sokuldu. Minibüsün sahibi olan ve gözaltına alınan kadın ise, aracı Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine götürerek patlayıcıları minibüse yükletti. Şüpheli kadın, yolda dikkat çekmemek için içinde patlayıcı bulunan yangın tüpleri ve plastik kovaları, strafor kutular içine gizleyerek İstanbul\'a getirdi.





8 YANGIN TÜPÜ VE PLASTİK KOVALAR İÇİNDEKİ PATLAYICILAR



Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçta bulunan plastik kovalar ve yangın tüplerini detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan incelemede, minibüste bulunan farklı boylarda 8 yangın tüpünün kafalarını sökerek içlerinde fabrikasyon üretim RDX, PETN ve HMX karışımı patlayıcılarla dolu olduğunu, bombanın etkisini arttırmak için demir bilye ve çivi koyduklarını tespit etti.





BOMBALAR DÜZENEKLE BİRBİRİNE BAĞLI, UZAKTAN KUMANDA İLE TETİKLENİYOR



Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yangın tüplerinin hepsinin birbirine düzeneklerle bağlı olduğunu ve düzeneklere bağlı uzaktan kumanda ile patlatmaya yarayan alıcı ve verici devreleri buldu. Emniyet yetkilileri, patlayıcı maddelerin geçtiğimiz yıl Beşiktaş Vodafone Park Stadı çevresinde meydana gelen patlamalarda kullanılan bombalarla aynı özelliklerde olduğunu belirtti.





MİT VE TEM EKIPLERI YAKLASIK 20 SAAT JAMMERLA MİNİBÜSÜ BEKLEDI



MİT ve TEM ekipleri aranan bomba yüklü kapalı kasa minibüsün Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 18. sokağa park edilmiş olarak bulduktan sonra aracı almaya gelecek şüphelileri yaklaşık 20 saat bekledi. Ekiplerin, ani gelişebilecek bir olaya karsı patlamayı engellemek için sinyal kesici (jammer) minibüsün yakınlarında bekledikleri, minibüsü almaya gelecek kişiyi sağ ele geçirmeyi hedefledikleri öğrenildi.





LASTİKÇİ GELDİĞİ SIRADA OPERASYON BAŞLADI



Patlayıcı yüklü kapalı kasa minibüsü almaya gelen kişi, öğle saatlerinde minibüse bineceği sırada aracın bir lastiğinin patlamış olduğunu fark etti. Bunun üzerine çevrede bulunan bir lastikçiyi patlayıcı yüklü minibüsün lastiğini değiştirtmek için olay yerine çağırdı. Lastikçi de olay yerine geldiği sırada MİT ve TEM ekipleri, lastikçi ve şüpheliyi yakaladı. Ekiplere durumu izah eden lastikçi serbest bırakıldı.





ÇEVİK KUVVET ARACI GEÇİŞ SIRASINDA PATLATACAĞINI İTİRAF ETTİ



Bombalı minibüs başında yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk sorgusunda, çevik kuvvet aracı geçişi sırasında, gözcülerden gelen talimat doğrultusunda minibüsü çevik kuvvet aracının yakınlarında patlatması yönünde talimat aldığını söylediği öğrenildi





GÖZALTINA ALINAN 3\'Ü KADIN 10 KİŞİ ARASINDA 2 AVUKAT BULUNUYOR



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bombalı aracın yakalanmasından sonra düzenlediği operasyonlarda 3\'ü kadın 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 2 avukatın da bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin, şüphelilerin sorgularında elde ettikleri bilgiler doğrultusunda yeni operasyonlar yapmaya devam ettiği kaydedildi