T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Boluspor'un hedefi Süper Lig

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) SPOR Toto 1

25 Nisan 2018 15:35

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) SPOR Toto 1. Lig’de ilk 2 şansını sürdürerek Süper Lig\'e çıkmaya inanan Boluspor, ligin 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, \"Biz de olanların farkındayız, en yüksek puan ortalamasıyla oynuyoruz. Kazanan, isteyen bir takım var. Bunun da herkesin istediği gibi şampiyonlukla sonuçlanmasını istiyoruz\" dedi. Karaçayır Mahallesi\'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından çabuk, kuvvet ve pas çalışması gerçekleştirildi. Dar alan çalışması ile devam eden antrenman, stretching ile sona erdi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ligin son iki maçını da kazanmak istediklerini ifade ederek, “Güzel bir sezon geçiriyoruz. Bunu kalan son iki maçta, olursa ilk ikiyle süsleyip, olmazsa ilk 6’nın içerisinden play-off’tan çıkarak süslemek istiyoruz. Biz de olanların farkındayız, en yüksek puan ortalamasıyla oynuyoruz. Kazanan, isteyen bir takım var. Bunun da herkesin istediği gibi şampiyonlukla sonuçlanmasını istiyoruz. Son iki maç kağıt üzerinde çok zor gibi görünüyor. Bizim kazanmamız rakiplerin de kaybetmesi gerekiyor. Her şeyin bir arada olması gerekiyor. Şimdiye kadar o şekilde oldu, bunun da öyle olacağını düşünüyorum. Biz hata yapmadan rakiplerin hata yapmasını bekleyeceğiz. Şu anda yapacağımız çok fazla bir şey yok\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLUDHA SPOR TotoLigdeSüper LigBolusporEskişehirsporTeknikSait KarafırtınalarKazananBununKaraçayır MahallesiDarAntrenmanBoluspor Teknik Direktörü Sait KarafırtınalarBunuBizSonBizimHer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24