(Görüntülü Haber) Boluspor, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı

TFF 1\'inci Lig takımlarından Boluspor\'un teknik direktörü Fuat Çapa, Fenerbahçe\'den Melih Okutan ile birlikte 1 milyon TL\'ye transfer edilen kaleci Ertuğrul Taşkıran\'ın 2 haftadır yedek oturtulmasıyla ilgili soruya, \"Beşiktaş\'ın yedek kulübesi geçen hafta ne kadar ediyordu? Onlar niye kulübede oturdu? Ertuğrul bize geç katıldı. Kaleci antrenörümüz onunla birlikte çalışıyor. Sezona öyle başlama kararı aldı. Ertuğrul\'un kalitesiyle ilgili herhangi bir endişemiz yok\" şeklinde cevap verdi.



TFF 1\'inci Lig\'de 2 haftada 1 puan toplayan Boluspor, önümüzdeki hafta karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı. Karaçayır Mahallesi\'ndeki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, hak ettikleri puanları alamadıklarını ifade ederek, \"İstediğimiz sonuç 6 puandı. Her karşılaşmaya 3 puan isteğiyle çıkıyoruz. Hak ettiğimiz puanları alamadık. Puan olarak değil ama oyun olarak istediğimizi aldık\" dedi.



İstedikleri transferleri yapamadıklarını ifade eden Çapa, \"Oynadığımız iki takım da istediği transferleri yapan, takımlarını en iyi kuran takımlardı. Bizim maalesef bunu artık itiraf etmemiz gerekiyor. İstediğimiz transferleri gerçekleştiremedik. Ama yine de oyuncu grubumuza inanıyoruz\" diye konuştu.



ERTUĞRUL TAŞKIRAN\'IN YEDEK OTURTULMASI



Boluspor Teknik Direktörü Çapa, Melih Okutan ile birlikte Fenerbahçe\'den 1 milyon TL karşılığında transferiyle tartışmalara yol açan kaleci Ertuğrul Taşkıran\'ın 2 haftadır yedek oturtulmasıyla ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:



\"Fenerbahçe kaç paralık transfer yaptı? Yedek kulübesinde kimleri oturtuyor gördünüz mü? Beşiktaş\'ın yedek kulübesi geçen hafta ne kadar ediyordu? Onlar niye kulübede oturdu? Ertuğrul bize geç katıldı. Kaleci antrenörümüz onunla birlikte çalışıyor. Sezona öyle başlama kararı aldı. Ertuğrul\'un kalitesiyle ilgili herhangi bir endişemiz yok. Ertuğrul kendisini ispat etmiş bir kaleci. Daha 2 hafta oldu. 5 hafta sonra, 6 hafta sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz.\"