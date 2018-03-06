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(Görüntülü Haber) Bolu'nun hayvan hastanesinde, hayvanlar tedavi ediliyor

Murat KÜÇÜK BOLU, (DHA) BOLU Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan Bolu Hayvan Hastanesi'nde her hayvanın bakım ve tedavisi yapılıyor

06 Mart 2018 19:13

Murat KÜÇÜK BOLU, (DHA) BOLU Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan Bolu Hayvan Hastanesi\'nde her hayvanın bakım ve tedavisi yapılıyor. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 6 ay önce açılan hastanede, hayvanlar tedavilerinin tamamlanmasından sonra barınaklara gönderiliyor. Bolu Hayvan Hastanesi\'nde 2 ameliyathane, dijital röntgen odası, ultrasonografi ile muayene odası, kan tahlil laboratuvarı, yoğun bakım ünitesi, kedi bakım ünitesi, hayvan yıkama ve kurutma odası, ameliyat öncesi ve sonrası bakım odaları bulunuyor. Kuduz ve diğer zoonoz hastalıklara karşı 6 karantina odasına sahip hastanede, yavrulu her anne için mutlaka ayrı ve özel bir oda tahsis ediliyor. Ayrıca hastanede atların, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların da bakılıp tedavi edildiği 3 ayrı barınak daha buluyor. Yine hastane içindeki Ar-Ge binasında, hayvan sağlığı ve rehabilitasyonuna yönelik her türlü araştırma ve geliştirmeye yönelik bilimsel projeler yürütülüyor.

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