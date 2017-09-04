T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bolu'daki orman yangını söndürüldü

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU'nun Göynük İlçesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü

04 Eylül 2017 14:42

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU\'nun Göynük İlçesi\'nde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, 80 hektarlık alanın yandığını tahmin ettiklerini söyledi. Yangın, ilçeye bağlı İbrahimözü Köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkiinde sarıçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıktı. Bir araçtan atılan sigara izmaritinin neden olduğu tahmin edilen yangına ilk aşamada Bolu, Göynük, Mudurnu\'dan iftaiye araçları ve arazözlerle müdahale edildi. Daha sonra Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik\'ten de takviye ekipler söndürme çalışmalarına katıldı. Yangına ayrıca çevre illerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Havanın kararması ile havadan müdahale durduruldu. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen ve 3 ayrı tepe noktada etkili olan yangın, köylüler ve ilçe halkının da desteğiyle gece saatlerinde kontrol altına alındı ve sabaha karşı da tamamen söndürüldü. Ekipler sabahtan itibaren soğutma çalışmasını sürdürdü. Karabük\'ten gelen yangın söndürme helikopteri de havadan soğutma çalışmalarına destek verdi. Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yangının tamamen söndürüldüğünü söyleyerek, \"Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ortada net ve kesin bir rakam yok. Ama 80 hekter alanın yandığını düşünüyoruz. Tabii ki kesin sonuçlar hasar tespit çalışmasının ardından belli olacak. Gerekli açıklama Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak\" dedi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri de yangında zarar gören alanın yapılacak ölçümden sonra belli olacağını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜK BOLU DHA BOLU GöynükGöynük Belediye Başkanı Kemal KazanYangınKöyü Safranlar Mahallesi DoğanderesiBirBolu Göynük MudurnuDahaDüzce Sakarya KocaeliBilecikYangınaHavanınRüzgarınEkiplerKarabükBölge

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24