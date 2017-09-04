(Görüntülü Haber) Bolu'daki orman yangını söndürüldü

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU\'nun Göynük İlçesi\'nde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, 80 hektarlık alanın yandığını tahmin ettiklerini söyledi. Yangın, ilçeye bağlı İbrahimözü Köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkiinde sarıçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıktı. Bir araçtan atılan sigara izmaritinin neden olduğu tahmin edilen yangına ilk aşamada Bolu, Göynük, Mudurnu\'dan iftaiye araçları ve arazözlerle müdahale edildi. Daha sonra Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik\'ten de takviye ekipler söndürme çalışmalarına katıldı. Yangına ayrıca çevre illerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Havanın kararması ile havadan müdahale durduruldu. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen ve 3 ayrı tepe noktada etkili olan yangın, köylüler ve ilçe halkının da desteğiyle gece saatlerinde kontrol altına alındı ve sabaha karşı da tamamen söndürüldü. Ekipler sabahtan itibaren soğutma çalışmasını sürdürdü. Karabük\'ten gelen yangın söndürme helikopteri de havadan soğutma çalışmalarına destek verdi. Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yangının tamamen söndürüldüğünü söyleyerek, \"Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ortada net ve kesin bir rakam yok. Ama 80 hekter alanın yandığını düşünüyoruz. Tabii ki kesin sonuçlar hasar tespit çalışmasının ardından belli olacak. Gerekli açıklama Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak\" dedi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri de yangında zarar gören alanın yapılacak ölçümden sonra belli olacağını söyledi.