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(Görüntülü Haber) Bolu'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun Yenicepınar köyünde, başına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğü belirlenen yarı çıplak erkek cesedi, bulundu

28 Kasım 2017 19:32

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun Yenicepınar köyünde, başına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğü belirlenen yarı çıplak erkek cesedi, bulundu. Yol kenarında bulunan cansız bedenin, Murat Güler’e (41) ait olduğu tespit edildi. Yenicepınar köyü Çambaşı mevkisinde, maden ocaklarına giden yolun kenarında, yarı çıplak erkek cesedi gören köylüler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekibinin yaptığı incelemede, cansız bedenin Murat Güler\'e ait olduğu belirlendi. Başına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğü saptanan Güler\'in cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemeden sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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