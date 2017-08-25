(Görüntülü Haber) Bolu'da yanan kamyondaki tavuklar telef oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da lastiğinin patlaması sonucu yanan kamyondaki çok sayıda tavuk telef oldu. Olay, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu’nun Köroğlu mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Oktay Atalay yönetimindeki 14 BN 936 plakalı kamyonun ön sağ lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla asfaltla sürtünen janttan çıkan kıvılcımlar nedeniyle kamyon alev aldı. Alevleri fark eden sürücü kamyondan dışarı çıkarak durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangından sürücü yara almadan kurtulurken, kamyonun kasasında bulundan 4 bin 950 tavuktan bir kısmı yanarak telef oldu. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu’nun İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapatıldı. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.