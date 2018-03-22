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(Görüntülü Haber) Bolu'da sosyal medyadan terör propagadasına gözaltı

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığı iddia edilen C

22 Mart 2018 17:53

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)- BOLU\'nun Mudurnu ilçesinde, sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı\'na yönelik terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığı iddia edilen C.K. gözaltına alındı.

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde taşeron firmada işçi olarak çalışan C.K. iddiaya göre sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptı. Arkadaş listesinde bulunan kişilerin ihbarı üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan C.K., Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan evinde yakalandı. Gözaltına alınan C.K.\'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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