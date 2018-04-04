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(Görüntülü Haber) Bolu'da otizm farkındalığı için yürüyüş

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, otizmli çocuklar ve aileleri otizme dikkat çekmek amacıyla ellerinde mavi balonlarla yürüdü

04 Nisan 2018 18:49

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, otizmli çocuklar ve aileleri otizme dikkat çekmek amacıyla ellerinde mavi balonlarla yürüdü. Bolu Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından otizme dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Demokrasi Meydanı\'nda toplanan otizmli çocuklar ve aileleri İzzet Baysal Caddesi\'nde ellerinde mavi balonlarla bando eşliğinde Anıt Park\'a kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar ellerinde \'Otizmi fark et kabul et bizimle yürü\' yazılı dövizler taşıdı. Etkinliğe Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, öğretmenler ve vatandaşlar da katılarak destek verdi. Anıtpark önünde yürüyüşü sonlandıran gruptaki çocuklar ellerindeki mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

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