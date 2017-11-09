(Görüntülü Haber) Bolu'da minibüste 5 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da TEM yolunda durdurulan minibüste yapılan aramada 5 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul yönüne giden S.K. yönetimindeki 34 EA 1804 plakalı minibüsü, TEM\'in Bolu kesiminde durdurdu. Araçta yapılan aramada kaçak sigara bulundu. Detaylı arama için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilen minibüsün içinde taban kısımdaki gizli bölmede 5 bin 600 paket bondrolsüz sigara ele geçirildi. Araç içinde yapılan aramayı mahalledeki çocuklar da takip etti. Araç sürücü ile yanında bulunan M.Ç. ve M.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

