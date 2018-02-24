(Görüntülü Haber) Bolu'da ilkokul öğrencileri 'Zeytin Dalı' yazısı oluşturdu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, 280 ilkokul öğrencisi okul bahçesinde bir araya gelerek, Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik harekâta katılan Mehmetçiklere destek için \'Zeytin Dalı\' yazısı oluşturdu. Bolu Atatürk İlkokulu\'nda eğitim gören 280 öğrenci, ay yıldızlı tişörtler giyerek okul bahçesinde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan öğrenciler bir araya gelerek \'Zeytin Dalı\' yazısı oluşturdu. Organizasyonla ilgili bilgi veren Atatürk İlkokulu Müdürü Fuat Bayramoğlu, \"Öğrencilerimizle birlikte okulun önünde, sınır ötesinde harekâta katılan kahraman Mehmetçiğimize dualarımızı, sevgimizi ve özlemlerimizi sunduk. Tarihe geçecek bir etkinliğe imza atmayı düşünmüştük. Bunu da başardık. Öğrencilerime çok teşekkür ediyorum\" dedi.