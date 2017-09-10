(Görüntülü Haber) Bolu'da iki ayrı kaza; 6 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



İlk kaza, saat 20.30 sıralarında D-100 karayolunun Hayrettin-i Tokadi Türbesi kavşağında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Şengün yönetimindeki 81 EV 121 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola çıkmak isteyen Halil İbrahim Özmodanlı yönetimindeki 63 N 5472 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte 63 N 5472 plakalı otomobilde bulunan Şehmuz Özmodanlı ve Ayşa Delipalta yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen UMKE ve 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Diğer kaza ise, saat 21.30 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Zerdali Sokak\'ta meydana geldi. Kadir Öz yönetimindeki 14 DE 539 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü Kadir Öz ile yanındaki Sefa Canlı yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla ters dönen otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.