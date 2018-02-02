(Görüntülü Haber) Bolu'da gaziler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için dilekçe verdi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU\'da, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesi üyesi Kıbrıs ve Kore gazileri, terörle mücadele gazileri ve 15 Temmuz gazisi olmak üzere 52 gazi, \'Zeytin Dalı\' harekatına katılmak için Askerlik Şubesi\'ne dilekçe verdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesi üyesi Kıbrıs ve Kore gazileri, 15 Temmuz gazileri ile terörle mücadelede gazi olanlar ile yakınları \'Zeytin Dalı\' harekatına destek vermek için Demokrasi Meydanı\'nda bir araya geldi. Gaziler adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı Sami Yıldız, \"Bolu\'da Kore ve Kıbrıs gazileri, terör gazileri ile 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri olarak dün olduğu gibi bugün de ordumuzun ve yiğit Mehmetlerimizin yanındayız. Daha önceden nasıl ki evlatlarımızı arkada bırakıp azim ve gayret ile düşmana karşı cenk ettiysek; bugün de ihtiyaç hasıl olduğunda şanlı ordumuz ile omuz omuza vatanımızın bekası için mücadele edecek olmaktan kıvanç duyacağız\" dedi. Gaziler daha sonra İzzet Baysal Caddesi üzerinden ellerinde Türk bayrakları ile Bolu Askerlik Şube Başkanlığı\'na yürüdü. 52 gazi Afrin\'deki \'Zeytin Dalı\' harekatına katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi. Askerlik Şubesi yetkilileri dilekçeleri alarak gazilere teşekkür etti.