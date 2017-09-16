(Görüntülü Haber) Bolu'da eşini tabanca ile vuran koca tutuklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da boşanma davası açan eşi 28 yaşındaki Sevim Çevik\'i tabanca ile 4 el ateş ederek yaralayan 42 yaşındaki Ahmet Çevik, tutuklandı.



Kent meydanında dün meydana gelen olayda, çiğ köfte dükkanı işleten Ahmet Çevik, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan eşi Sevim Çevik ile konuşmak için Valilik önündeki Kent Meydanı\'nda buluştu. Sevim Çevik, görüşmeye annesiyle birlikte geldi. Çift, halkın yoğun olduğu meydanda tartışmaya başladı. Ahmet Çevik, yanındaki tabancayı çıkarıp eşine 4 el ateş etti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavisi devam eden Sevim Çevik\'in ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.



Valilik önünde nöbet tutan polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ahmet Çevik, dün akşam Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. İfadesinde pişman olduğunu söylediği ve eşinin sağlık durumunu sorduğu belirten Ahmet Çevik, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, \'Kasten adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan tutuklandı.



Ahmet Çevik\'in, Sevim Çevik ile 10 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı ve 1 çocukları olduğu, 1 yıldan bu yana ayrı yaşadıkları ifade edildi.