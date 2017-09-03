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(Görüntülü Haber) Bolu'da dönüş yoğunluğu başladı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - KURBAN Bayramı tatilinin bitmesine 2 gün kala dönüş için yola çıkanlar, TEM yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu

03 Eylül 2017 15:55

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - KURBAN Bayramı tatilinin bitmesine 2 gün kala dönüş için yola çıkanlar, TEM yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. 10 günlük bayram tatilini memleketlerinde geçirip dönüşü son güne bırakmak istemeyen tatilciler bayramın 3\'üncü günü yola çıktı. Tatilciler, TEM\'in Bolu kesiminde İstanbul yönünde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Özellikle TEM\'in Gerede, Yeniçağa, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde yoğun trafik oluştu. İstanbul yönündeki araç yoğunluğuna rağmen trafikte aksama meydana gelmedi. Sürücüler İstanbul yönüne doğru sorunsuz yola devam etti. İstanbul yönünde oluşan yoğunluğun aksine Ankara yönünde trafik normalin altında kaldı. Tatilciler güzergahtaki dinlenme tesislerinde de yoğunluk oluşturdu. TEM\'de dönüş yoğunluğunun başlamasıyla önlemler de artırıldı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler elektronik tabelalar ile hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Sürücüler ayrıca Bolu Dağı Tüneli\'nden geçerken de radyo frekansından bağlanan otomatik ses kaydıyla emniyet kemerlerini takmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

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